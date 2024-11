Atlético-MG x Botafogo: embarque para final da Libertadores tem apoio da Massa

Cerca de mil torcedores, segundo informação da Polícia Militar de Minas Gerais, participaram do “Aerogalo”, na tarde desta quarta-feira (27), no Aeroporto de Confins, para demonstrar apoio à equipe do Atlético-MG que, sábado (30), busca o bicampeonato da Copa Libertadores, contra o Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Os primeiros atleticanos chegaram ao local por volta do meio-dia, cerca de três horas e meia antes do horário previsto para o embarque da delegação. O ônibus do clube deixou a Cidade do Galo às 14h e chegou ao aeroporto meia hora depois.

Aos gritos de “Vamos, Galo, ganhar a Libertadores”, os torcedores incentivaram os jogadores, assim que eles desceram do ônibus. Os atletas pararam para ouvir a torcida e agradecer o apoio, além de aplaudirem a Massa alvinegra. Mesmo contundido e sem condições de jogo, o meia Zaracho viajou com a delegação.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, antes do embarque, destacou a importância da final de sábado, contra o Botafogo.

- Esse jogo pode nos colocar em dois mundiais: um, agora, em dezembro; e outro, ano que vem. Olha a importância desse jogo! Posso dizer que é o jogo mais importante da história do Galo - afirmou.

Galo fará dois treinos em Buenos Aires

Nesta quinta-feira (28), o time do Atlético fará sua primeira atividade em Buenos Aires. O treino será no Centro de Treinamento do Defensa y Justicia, sem a presença da imprensa, às 17h (de Brasília). A delegação ficará hospedada no Sheraton Buenos Aires Greenville Polo y Resort, próximo do local de treinamento e a cerca de 30 quilômetros do centro da capital argentina.

Na sexta-feira (29), a equipe alvinegra volta a treinar no mesmo local, pela manhã, às 10h30m (de Brasília), com os primeiros 15 minutos liberados para tomada de imagens pela imprensa. Às 15h, os jogadores farão o reconhecimento do gramado do Monumental de Núñez por 30 minutos, seguido de entrevista coletiva do técnico Gabriel Milito e do atacante Hulk.