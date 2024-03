Fabio Matias, treinador interino do Botafogo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! e Isabelle Favieri • Publicada em 06/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo conseguiu a classificação para a terceira fase da Libertadores após vitória heróica por 6 a 0 sobre o Aurora-BOL na última quarta-feira (28) no Nilton Santos. Agora, terá um duelo brasileiro para frente em busca da vaga na fase de grupos da competição.

O Red Bull Bragantino será a pedra no sapato do clube carioca nesta fase premiliminar. O Massa Bruta venceu o Águilas Doradas, da Colômbia, nos pênaltis por 4 a 3. O confronto marcará o reencontro do técnico interino do Botafogo, Fabio Matias, com o clube de Bragança após boa temporada em 2023.

O treinador comandou o Bragantino II (sub-23) até o fim do ano passado, e deixou o cargo justamente para assumir a função de auxiliar-técnico permanente do Botafogo, função que Lúcio Flávio fez até assumir integralmente o cargo de treinador.

No Red Bull, ele comandou o time paulista no Brasileirão sub-23 de 2022, onde teve a melhor campanha e chegou até a final, até perder para o Cuiabá. Na última temporada, disputou a série A3 do Campeonato Paulista, onde ficou na décima colocação e a Copa Paulista, onde ficou em último lugar no grupo 2.

Ainda não é certo que Fabio Matias comande a equipe do Botafogo no confronto contra o Bragantino, mas o treinador comentou a possibilidade de enfrentar seu antigo clube após a goleada em cima do Aurora.

– Eles fazem um trabalho muito bom também. Estive lá até pouco tempo. A gente não sabe ainda quais são os jogos que a gente vai fazer. Mas o importante é a gente deixar a equipe preparada para quem venha. Esse é um dos objetivos nossos aqui, é deixar tudo organizado da melhor forma possível, para quem possa vir, para que possa receber isso da melhor forma.

O Glorioso ainda busca um técnico para comandar o elenco, mas não vê pressa para fechar qualquer contratação. A calma é justificada como uma maneira de evitar erros e pela boa sequência do time comandado por Fabio Matias. Desde que assumiu o Alvinegro já são três vitórias e 12 gols marcados em três jogos.