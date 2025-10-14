Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Botafogo; veja a provável escalação
Equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos
O Flamengo finalizou, na tarde desta terça-feira (14), a preparação para o clássico com o Botafogo. Para a partida no Estádio Nilton Santos nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís deve contar com cinco desfalques, três deles no setor de meio-campo. Por outro lado, terá um retorno importate: Erick Pulgar.
Recuperado de lesão no pé direito, Erick Pulgar ficará à disposição do técnico Filipe Luís para o duelo pelo Brasileirão. A dúvida, no entanto, é se ele começará no time titular. Se ficar no banco, Evertton Araújo pode começar jogando.
Léo Pereira e Alex Sandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia, também vão para o jogo.
Desfalques no Flamengo
Saúl, Allan e De La Cruz devem ser desfalques no clássico. O meio-campista espanhol se recupera de dores no tornozelo esquerdo. Allan, com uma fascite plantar que já o tirou de outros jogos, também é dúvida, assim como De La Cruz, com problema crônico no joelho direito. Os dois, inclusive, não costumam atuar em jogos em gramados sintéticos (Estádio Nilton Santos conta com grama artificial).
Danilo e Wallace Yan, expulsos na derrota para o Bahia na última rodada, cumprem suspensão e não ficam à disposição para o jogo no Rio.
Provável escalação do Flamengo
O Flamengo deve iniciar o clássico com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino.
