- A Conmebol irá ratificar o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como membro permanente do Conselho da FIFA. Há dois anos a CBF não tem seu nome estampado em páginas de denúncias e escândalos. E tem orgulho de receber aqueles que, em um passado recente, se mantiveram afastados da entidade, que baniram dirigentes, e que hoje frequentam a entidade que se tornou referência mundial no combate ao racismo e todo tipo de discriminação, no combate à manipulação de resultados, no respeito às mulheres e também foi pioneira no advento de punições desportivas. E que trabalha de forma incansável pela transparência e inclusão de todos - diz trecho da nota.