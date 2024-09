Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o São Paulo, no Nilton Santos, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 29/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Neste sábado (28), o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Grêmio, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão, e viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para um ponto de diferença. Com a classificação para as semifinais da Libertadores na última quarta-feira, Artur Jorge optou por um time misto nesta partida.

As equipes protagonizaram um jogo arrastado em Brasília. Apesar de oportunidades criadas, os ânimos aflorados sobressaíram às necessidades de abrir o placar. O Grêmio começou com mais intensidade e criando mais oportunidades, mas John foi preciso embaixo das traves para manter o Glorioso vivo na partida.

Com o jogo equilibrado e com destaques defensivos, os mais de 30 mil torcedores presentes no Mané Garrincha saírem sem gritar gol. Nos minutos finais, a arbitragem se tornou protagonista. Com sete cartões e confusão generalizada, o futebol ficou em segundo plano dentro de campo.

Apesar de não ter saído com os três pontos, o Glorioso manteve uma sequência de invencibilidade de 10 jogos sem saber o que é perder, entre Brasileirão e Libertadores. A sequência exaustiva de jogos decisivos se tornou uma questão para os atletas titulares que vêm sentindo com a fadiga muscular.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o São Paulo no Morumbis pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Desde que chegou ao Botafogo, o técnico Artur Jorge mantém o discurso 'pé no chão' ao se falar em títulos. Com o pensamento sempre no próximo duelo, o português falou sobre a importância de chegar a uma semifinal de Libertadores como líder do campeonato nacional.

— Sobre a questão do Brasileirão, faz parte de estarmos na frente, de estar nas competições e estar para ganhar. Quando falo de ganhar, falo de jogos e de títulos. É a vida que queremos, é nesse sentido que queremos estar posicionados. Sabemos que é importante termos a capacidade de manter essa liderança. Temos 10 jogos pela frente para conservar essa liderança. Animicamente poderá ser um estímulo para nós o fato de chegar na semifinal da Libertadores na frente (liderança), mas não vai ser decisivo. É sempre importante porque vai sempre valorizar. Se mantivermos (a liderança), é porque ganhamos. Essa será sempre a abordagem da equipe. Vamos procurar sempre vencer e vencer para estar na frente e na disputa das principais competições.

É importante ressaltar a força mental da equipe alvinegra em momentos pressão. Tanto contra o São Paulo quanto o Grêmio, o Botafogo se viu em momentos de imposição do adversário, mas a organização tática e força defensiva se mostraram fundamentais.

– O nosso foco tem que ser em nós próprios, eu não tenho por hábito falar muito do adversário, ao contrário de quem muito fala do Botafogo, eu preocupo-me exatamente de falar da minha equipa, dos meus jogadores, daquilo que eu consigo controlar, e nós vamos procurar manter esta competitividade, esta consistência para poder estar na frente do Brasileirão, podermos atacar bem esta semifinal de Libertadores, portanto são momentos e será um novo ciclo dentro de uma temporada de grande exigência, que nós atacaremos agora a partir da próxima semana e depois com a paragem, depois da próxima Data FIFA também.

Agora, o Botafogo volta à campo no próximo sábado (5), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com um jogo de cada vez, o clube de General Severiano mostra consistência e 'cabeça fria' para ir em busca dos princiais títulos na temporada.