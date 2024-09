Artur Jorge, do Botafogo, se recusa a falar de arbitragem: ‘Não quero correr risco de ser julgado’

Artur Jorge tecnico do Botafogo durante partida contra o Flamengo no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 00:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste sábado (28), o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Grêmio, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão. Bastante, questionada, a arbitragem foi tema de perguntas dos jornalistas. O técnico Artur Jorge, porém, não quis falar sobre.

— Sobre arbitragem, não vou falar. Não quero correr o risco de ser julgado por aquilo que vou dizer, recuso-me a falar sobre arbitragem. Vocês tem a avaliação de vocês. Tenho que dizer que o nosso gol anulado foi bem anulado, não posso mais falar sobre isso porque não vou justificar o nosso rendimento com questões de arbitragem.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi a partida?

E m jogo equilibrado, o Grêmio começou com maior intensidade e teve as chances mais claras de gol. Explorando o lado esquerdo e aproveitando os descuidos da defesa alviengra, o Tricolor Gaúcho entrou em ação com Edenílson, em duas finalizações que fizeram o goleiro John trabalhar. O Botafogo não conseguiu impor seu jogo com a intensidade dos últimos jogos.

No segundo tempo, a história se repetiu. Com o time misto, Artur Jorge precisou mexer para tentar abrir o placar no Mané Garrincha. Savarino entrou no lugar de Thiago Almada, Igor Jesus no lugar de Matheus Martins e Alex Telles no lugar de Marçal, mas as mudanças não surtiram efeito. A novidade foi a volta do artilheiro Júnior Santos aos gramados depois de dois meses afastado por lesão. Em poucos minutos em campo, o jogador fez a diferença. Em boa jogada, o camisa 11 cortou para dentro e chutou para o gol, a bola sobrou para o zagueiro Bastos colocar no fundo da rede, mas o gol acabou anulado por impedimento.

A partir daí, o clima esquentou com uma confusão generalizada e chuva de cartões. Luiz Henrique comemorou o gol anulado com a torcida, mas o goleiro Marchesín não curtiu. Os ânimos de afloram e os dois foram punidos com cartão. Em seguida, o meia Monsalve foi expulso por cotovela em Vitinho.

Apesar da pouca inspiração de ambos os times, a arbitragem que chamou a atenção na partida. Com sete cartões e confusão nos acréscimos, Botafogo e Grêmio saem insatisfeitos com o resultado.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo tem uma semana para descansar da sequência de jogos decisivos e recuperar o elenco, e só voltará à campo no próximo sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A bola rola às 16h30 (Brasília). O Grêmio enfrenta o Fortaleza na sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.