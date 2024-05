Botafogo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Botafogo e Vitória se enfrentam na Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (02), pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv e Premiere.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VITÓRIA

PRIMEIRO JOGO - TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: domingo, 02 de abril de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (FIFA-ES).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Eduardo e Júnior Santos.

VITÓRIA (Técnico: Léo Condé)

Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Santos e Léo Naldi; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.