Botafogo x Palmeiras: em clima de decisão, alvinegros lotam Nilton Santos e prometem festa surpresa

Botafogo lidera o Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Copiar Link

Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro

Botafogo e Palmeiras se reencontram nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, após jogo emocionante no returno do Brasileirão 2023. Protagonistas da corrida pela liderança do campeonato em anos consecutivos, clima de decisão também se reflete nas arquibancadas da casa do Glorioso.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Rivalidade entre Botafogo e Palmeiras

Desde a disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro de 2023, ambos foram responsáveis por diversos capítulos de uma rivalidade recente no futebol brasileiro. O Botafogo, apesar da liderança da competição, vivia período de baixa e sonhava em voltar a triunfar.

Em novembro de 2023, o Alvinegro sofreu grande baque ao perder para o Palmeiras por 4 a 3, após abrir 3 a 0 no placar do primeiro tempo. A derrota foi marcante considerada pelos torcedores como o principal momento da sequência negativa da equipe até o final da temporada.

Envolvidos em polêmicas fora dos gramados, Leila Pereira, presidente do time paulista, e John Textor, dono da SAF do Glorioso, estenderam os acontecimentos da partida até os dias de hoje. Após o jogo, o empresário norte-americano foi até o gramado do Nilton Santos, criticou a CBF e pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

John Textor afirmou ter provas de que os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023 foram manipulados a favor do Verdão, sendo a expulsão de Adryelson, no começo do segundo tempo, quando o Botafogo vencia por 3 a 1, o estopim para a confusão. Em resposta às declarações, Leila disparou contra o dono da SAF, na final do Campeonato Paulista, chamando-o de fanfarrão.

Botafogo 3 x 4 Palmeiras - 31ª rodada do Brasileirão 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Festa da torcida na arquibancada do Nilton Santos

Com promessa de uma grandes ações nos arredores do estádio e ansiedade na arquibancada, a torcida acredita que tanto ela quanto a equipe que entrará em campo vão desempenhar na noite de quarta-feira. Torcidas organizadas do Botafogo irão unir seus instrumentos em colaboração para o duelo.

De acordo com o 'Movimento Ninguém Ama Como a Gente', a festa vai se estender da leste superior para a inferior e o setor norte do Nilton Santos. Serão organizadas faixas verticais em todo o setor leste, fumaça e fogo, tradição nos jogos do Alvinegro, na entrada do time em campo e nos melhores momentos da partida.

Uma das surpresas prometidas pela torcida será uma grande queima de fogos do lado de fora do estádio, com foco principal na grande quantidade de bandeiras na arquibancada, e a volta das serpentinas caindo da cobertura do estádio.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

As duas equipes somam 33 pontos no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo lidera o torneio por ter marcado mais gols, 27 a 25 do Palmeiras. O Alvinegro vem de três vitórias seguidas, enquanto o Alviverde soma dois triunfos consecutivos. Flamengo (31) e Bahia (30) completam o G4 do torneio.

(Foto: Vítor Silva / Botafogo)