Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

O Botafogo superou as adversidades, se classificou na Copinha e voltará a campo neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), contra o Itaquaquecetuba-SP, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, valendo vaga nas quartas de final da competição de base. A partida terá transmissão da Record na TV aberta e da CazéTV por streaming, no YouTube.

O duelo marcará o reencontro com o técnico Carlos Leiria, atualmente à frente do comando do time sub-20 do Itaquaquecetuba. Leiria foi técnico interino do grupo principal do Glorioso em 2025, após a saída de Artur Jorge, mas não durou no cargo e acabou desligado da SAF.

Para o Botafogo, vale mais um passo na base da superação. Isso porque a equipe, para as oitavas de final, ainda não terá o restante do grupo que iniciou a Copinha e foi convocado para representar o grupo principal nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O time foi incrementado por jovens do sub-17 que estavam no Rio e se juntaram aos considerados de menor minutagem do sub-20.

Rodrigo Bellão também foi chamado e, com isso, Rodrigo Aragonez ficará à beira do gramado. Na terceira fase, o Alvinegro goleou o Juventude pelo placar de 4 a 1.

Do outro lado, o Itaquaquecetuba chega para o confronto após eliminar o Fortaleza na terceira fase. O empate por 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis, a equipe comandada por Carlos Leiria levou a melhor por 4 a 3.

Botafogo goleou o Juventude e avançou de fase na Copinha (Foto: Bruno Motta/Agência Enquadrar/GazetaPress)

Veja mais sobre Botafogo x Itaquaquecetuba:

✅Ficha técnica

BOTAFOGO X ITAQUAQUECETUBA

OITAVAS DE FINAL - COPINHA 2026

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Joaquim de Morais Filho

🖥️ Onde assistir: Record e CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Rhyan Luca; Gabriel Felipe, Kauã Branco, Bruno França e Kauã Cruz; Arthur Novaes, Gustavo Pereira e Matheusinho; Matheus Fortunato, Samuel Alves e Juninho. Técnico: Rodrigo Aragonez.

ITAQUAQUECETUBA: Max, João Paulino, Gustavo Entringer, Pedro Paixão e João Carlos; Miguel Alves, Davi Lima, Gabriel Araújo e Salomão; Nicolas e Newton. Técnico: Carlos Leiria.