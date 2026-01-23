menu hamburguer
Botafogo

Botafogo x Cruzeiro: informações de ingressos para a estreia no Brasileirão

Glorioso estreia na quinta-feira (29), contra o Cruzeiro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
16:08
Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/BFR)
imagem cameraTorcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/BFR)
O Botafogo abriu, nesta sexta-feira (23), a venda de ingressos para sua estreia no Brasileirão de 2026, contra o Cruzeiro. A primeira rodada será na quinta-feira (29), às 21h30, no Nilton Santos.

O acesso a todos os setores do estádio será feito obrigatoriamente por biometria facial. A regra vale para todos os torcedores, inclusive os beneficiários de gratuidade.

Ingressos para Botafogo x Cruzeiro

Ordem de venda

Nesta sexta-feira (23), o Botafogo abriu o check-in para o Plano Glorioso às 12h, e abrirá para o Plano Alvinegro às 18h. No sábado (24), o Plano Preto abrirá às 10h e o Branco abrirá às 18h.

A venda para o público geral, inclusive torcida visitante, será feita a partir de de terça-feira (27), 12h. Nos pontos físicos, a partir de quarta (28), às 9h.

Valores dos ingressos

Setor Leste Inferior

  • Plano Glorioso: check-in grátis e um convidado por R$ 32
  • Plano Alvinegro: check-in grátis
  • Plano Alvinegro Off Rio: R$ 16
  • Plano Preto: R$ 32
  • Plano Branco: R$ 40
  • Inteira: R$ 80
  • Meia: R$ 40

Setor Leste Superior

  • Plano Glorioso: check-in grátis e um convidado por R$ 16
  • Plano Alvinegro: check-in grátis
  • Plano Alvinegro Off Rio: R$ 8
  • Plano Preto: R$ 16
  • Plano Branco: R$ 20
  • Inteira: R$ 40
  • Meia: R$ 20

Setor Oeste Inferior

  • Plano Glorioso: check-in grátis e um convidado por R$ 40
  • Plano Alvinegro: check-in grátis
  • Plano Alvinegro Off Rio: R$ 20
  • Plano Preto: R$ 40
  • Plano Branco: R$ 50
  • Inteira: R$ 100
  • Meia: R$ 50

Áreas premium - exclusivo da torcida do Botafogo

As áreas premium são o Camarote Firezone, Star Arena Kids e o Star Lounge, que oferecem serviços como open bar, open food e recreação para as crianças.

Star Lounge: instagram.com/starlounge.rio
Camarote Firezone: camarotefirezone.com.br
Star Arena Kids: camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo

Mateo Ponte e Montoro comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Mateo Ponte e Montoro comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Gratuidades

Crianças com menos de 12 anos, idosos, pessoas com deficiência e os sócios Cria e Cria+ podem ser beneficiárias das gratuidades. Os ingressos devem ser obritoriamente retiradas online, em botafogo.com.br/ingresso. Elas estarão disponíveis no site a partir do dia 27 de janeiro. Nos dias 28 e 29, das 9h às 17h, haverá atendimento presencial para cadastro PCD na Bilheteria Oeste do Nilton Santos.

Veja como funciona o cadastro e retirada online de cada categoria de gratuidade:

Cadastro de dependente (menores de 12 anos), Cria e Cria+:

    1.
  1. O responsável legal deve acessar sua conta na Ingresse e, no menu "Meus Dependentes", cadastrar os menores de 12 anos.
    2. 2.
  2. Nos jogos que oferecem gratuidade online para essa faixa etária, os ingressos poderão ser resgatados pelo site e deverão ser atribuídos ao dependente cadastrado. Para concluir o processo, é obrigatório o cadastro facial do dependente.

- Importante: o responsável que resgatar o ingresso do menor precisa ter um ingresso no mesmo setor.

Cria e Cria+: Necessitam realizar o resgate da gratuidade menor de 12 anos através do site a partir da data da venda geral.

Gratuidade para idosos:

    1.
  1. O torcedor cadastrado no site deve acessar o evento e buscar pela gratuidade 60+.
    2. 2.
  2. O sistema, com base nos dados do cadastro, identifica automaticamente quem tem direito e disponibiliza o ingresso correspondente à idade.

Resgate de gratuidade PCD:

    1.
  1. Após o torcedor realizar o atendimento presencial e apresentar os documentos que comprovam o benefício, o resgate da Gratuidade PCD ficará disponível em sua conta no site.
    2. 2.
  2. Nos casos em que for comprovada a necessidade de acompanhante, este terá direito a retirar um ingresso de forma gratuita, que deve ser resgatado pelo titular PCD.

- Importante: ambos os ingressos (PCD e Acompanhante) devem ser retirados no mesmo setor.

