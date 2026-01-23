O Botafogo abriu, nesta sexta-feira (23), a venda de ingressos para sua estreia no Brasileirão de 2026, contra o Cruzeiro. A primeira rodada será na quinta-feira (29), às 21h30, no Nilton Santos.

O acesso a todos os setores do estádio será feito obrigatoriamente por biometria facial. A regra vale para todos os torcedores, inclusive os beneficiários de gratuidade.

Ingressos para Botafogo x Cruzeiro

Ordem de venda

Nesta sexta-feira (23), o Botafogo abriu o check-in para o Plano Glorioso às 12h, e abrirá para o Plano Alvinegro às 18h. No sábado (24), o Plano Preto abrirá às 10h e o Branco abrirá às 18h.

A venda para o público geral, inclusive torcida visitante, será feita a partir de de terça-feira (27), 12h. Nos pontos físicos, a partir de quarta (28), às 9h.

Valores dos ingressos

Setor Leste Inferior

Plano Glorioso: check-in grátis e um convidado por R$ 32

Plano Alvinegro: check-in grátis

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 16

Plano Preto: R$ 32

Plano Branco: R$ 40

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Setor Leste Superior

Plano Glorioso: check-in grátis e um convidado por R$ 16

Plano Alvinegro: check-in grátis

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 8

Plano Preto: R$ 16

Plano Branco: R$ 20

Inteira: R$ 40

Meia: R$ 20

Setor Oeste Inferior

Plano Glorioso: check-in grátis e um convidado por R$ 40

Plano Alvinegro: check-in grátis

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 20

Plano Preto: R$ 40

Plano Branco: R$ 50

Inteira: R$ 100

Meia: R$ 50

Áreas premium - exclusivo da torcida do Botafogo

As áreas premium são o Camarote Firezone, Star Arena Kids e o Star Lounge, que oferecem serviços como open bar, open food e recreação para as crianças.

Star Lounge: instagram.com/starlounge.rio

Camarote Firezone: camarotefirezone.com.br

Star Arena Kids: camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo

Mateo Ponte e Montoro comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Gratuidades

Crianças com menos de 12 anos, idosos, pessoas com deficiência e os sócios Cria e Cria+ podem ser beneficiárias das gratuidades. Os ingressos devem ser obritoriamente retiradas online, em botafogo.com.br/ingresso. Elas estarão disponíveis no site a partir do dia 27 de janeiro. Nos dias 28 e 29, das 9h às 17h, haverá atendimento presencial para cadastro PCD na Bilheteria Oeste do Nilton Santos.

Veja como funciona o cadastro e retirada online de cada categoria de gratuidade:

Cadastro de dependente (menores de 12 anos), Cria e Cria+:

1 . O responsável legal deve acessar sua conta na Ingresse e, no menu "Meus Dependentes", cadastrar os menores de 12 anos. 2 . Nos jogos que oferecem gratuidade online para essa faixa etária, os ingressos poderão ser resgatados pelo site e deverão ser atribuídos ao dependente cadastrado. Para concluir o processo, é obrigatório o cadastro facial do dependente.

- Importante: o responsável que resgatar o ingresso do menor precisa ter um ingresso no mesmo setor.

Cria e Cria+: Necessitam realizar o resgate da gratuidade menor de 12 anos através do site a partir da data da venda geral.

Gratuidade para idosos:

1 . O torcedor cadastrado no site deve acessar o evento e buscar pela gratuidade 60+. 2 . O sistema, com base nos dados do cadastro, identifica automaticamente quem tem direito e disponibiliza o ingresso correspondente à idade.

Resgate de gratuidade PCD:

1 . Após o torcedor realizar o atendimento presencial e apresentar os documentos que comprovam o benefício, o resgate da Gratuidade PCD ficará disponível em sua conta no site. 2 . Nos casos em que for comprovada a necessidade de acompanhante, este terá direito a retirar um ingresso de forma gratuita, que deve ser resgatado pelo titular PCD.

- Importante: ambos os ingressos (PCD e Acompanhante) devem ser retirados no mesmo setor.

