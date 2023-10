FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATHLETICO-PR - 28ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e hora: 21 de outubro de 2023 - 21h (de Brasília)

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Onde assistir: Sportv, Premiere e acompanhe o tempo real do Lance!.