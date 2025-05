Botafogo pode poupar jogadores em duelo com o Santos

Apesar de ocupar a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro e de estar longe da liderança, o Botafogo poderá poupar alguns jogadores na partida contra o Santos, neste domingo (1º de junho), na Vila Belmiro. O temor da comissão técnica é que o desgaste físico dos jogadores possa se transformar em problema mais sério às vésperas do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Paiva explica como transformou Cuiabano em ponteiro no Botafogo

As maiores preocupações estão com o capitão Alexander Barboza e o meia Savarino. Eles ficaram um bom tempo afastados dos gramados por causa de lesões musculares e retornaram na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad de Chile, na terça-feira (27), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas o alto grau de exigência daquela partida em cima de jogadores que ainda careciam de ritmo de jogo deve fazer com que Renato Paiva tenha cautela agora.

Outro que pode ser poupado é Cuiabano. O lateral-esquerdo, que tem atuado como ponteiro, terá a situação reavaliada neste sábado, quando o Botafogo faz o último treino antes da viagem a Santos.

continua após a publicidade

Matheus Martins se recupera de lesão na coxa esquerda, sofrida ainda no clássico com o Fluminense. Ele deve continuar de fora da equipe.

David Ricardo pode voltar ao Botafogo diante do Santos

O técnico Renato Paiva, por outro lado, deverá ter o retorno de David Ricardo. Desfalque nas últimas partidas por causa de desconforto na coxa direita, ele voltou a treinar com o restante da equipe e poderá aparecer entre os titulares.

A provável volta de David Ricardo diante do Santos é uma boa notícia em um momento em que o Botafogo viu frustrada a negociação com o zagueiro Abner, do Juventude. O defensor de 21 anos era dado como reforço para o Mundial, mas as negociações foram encerradas na quinta-feira (29). Em contrapartida, Kaio Pantaleão, do Krasnodar, está próximo de ser anunciado.

continua após a publicidade