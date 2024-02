Com 100% de aproveitamento, Fábio Matias talvez precise deixar uma invencibilidade que vem sendo construída em seu início de carreira para encerrar de vez com as comparações com 2023. E focar no RB Bragantino. Até porque uma eliminação trará à tona a revolta dos torcedores e o desalento com quem tanto sonhou com coisas grandes para 2024 em determinado momento da temporada passada.