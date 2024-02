- (Fábio) A gente elaborou alguns planos de jogo. Conforme o jogo vai se desenrolando, você vai vendo qual plano que você vai conseguir ajustar dentro da partida. Essa avaliação é feita depois do jogo, a gente conversa com a comissão técnica, direção para entender os pontos favoráveis e contras. Nós, como treinadores, temos que ter esse filtro. Antigamente, eu tinha o hábito de acabar o jogo e querer assistir, mas é algo que não faço mais. Como auxiliar técnico, é muito mais fácil você enxergar e observar as coisas de fora. Mas quando você está na frente do comando, é bom você estar com a mente limpa e cabeça aberta para depois tentar enxergar o que foi feito de bom e o que poderia melhorar. O principal é ter pessoas no entorno para dar um feedback, não só aquilo que você quer escutar.