⚽ COMO FOI A PARTIDA?



O Botafogo teve um início de partida arrasador e abriu o placar com Júnior Santos aos dois minutos. No ataque seguinte, Tiquinho Soares recebeu um cruzamento e finalizou duas vezes para estufar as redes e encerrar um jejum de seis partidas sem marcar. E nos acréscimos, Savarino anotou um golaço recebendo uma bola pelo lado esquerdo e finalizando no ângulo.



Na segunda etapa, Júnior Santos tomou conta da partida e deu um show para os torcedores presentes no Estádio Nilton Santos. O atleta marcou três gols contando com uma grande parceria com Tiquinho Soares e tornou-se o maior artilheiro do Glorioso na Libertadores.