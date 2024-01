O Botafogo apresentou o zagueiro argentino Alexander Barboza nesta terça-feira (16). O defensor de 28 anos atuava no Libertad, do Paraguai. Em entrevista coletiva, o atleta revelou que recebeu propostas de outros clubes, mas optou pelo acerto com o Alvinegro. O jogador destacou que pretende conquistar títulos, além de estar feliz em morar no Rio de Janeiro.