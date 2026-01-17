menu hamburguer
Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo – Palpites, análise e odds

Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

Leonardo Wisniewski
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
07:00
Confira os palpites do Lance para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo pelo Campeonato Carioca. O duelo acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo (18/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Botafogo surge como favorito para o confronto pelo momento coletivo e pela consistência apresentada recentemente. A equipe chega com maior estabilidade competitiva, controle dos jogos e capacidade de impor ritmo mesmo fora de casa. Do outro lado, o Sampaio Corrêa-RJ atravessa um período de instabilidade, com dificuldades para sustentar desempenho ao longo das partidas e corrigir problemas defensivos recorrentes.

Além do aspecto técnico, o cenário psicológico também pesa. Enquanto o Botafogo entra em campo respaldado por uma sequência positiva, o Sampaio Corrêa-RJ tenta estancar uma série de resultados negativos, o que costuma impactar tomada de decisão, confiança e execução sob pressão. Esse contraste reforça o prognóstico de vitória alvinegra.

Estatísticas que sustentam o palpite:

  • O Sampaio Corrêa-RJ vem de três derrotas recentes
  • O Botafogo está há 11 jogos sem perder
  • A sequência invicta do Botafogo indica maior regularidade e menor margem para erros no confronto

Outros palpites para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

Os mercados de mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam se sustentam pela recorrência de jogos abertos envolvendo os dois times. O Sampaio Corrêa-RJ teve mais de 2,5 gols em todas as seis partidas recentes, além de ambas marcarem nas cinco, indicando fragilidade defensiva e jogos com ritmo elevado. Do lado do Botafogo, o cenário é semelhante: cinco de seis jogos com mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam em cinco de seis, reforçando a expectativa de placar movimentado.

Já o palpite de mais de 4,5 cartões encontra respaldo no padrão disciplinar recente das equipes. O Sampaio Corrêa-RJ ultrapassou essa linha em cinco de sete partidas, enquanto o Botafogo registrou mais de 4,5 cartões em todos os seis, cenário comum em confrontos com desequilíbrio técnico e necessidade de controle físico. A combinação aponta para um jogo intenso, com gols dos dois lados e alto número de infrações.

Análise e Forma dos Times

Sampaio Corrêa-RJ - Momento e escalação

Lanterna do Grupo A do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa iniciou a temporada de forma negativa. Na estreia, mesmo atuando em casa, a equipe foi derrotada pelo Nova Iguaçu por 3 a 1, evidenciando problemas defensivos e dificuldade para competir quando pressionada.

Com calendário reduzido, o clube chega ao estadual com pouco ritmo de jogo e acumula um jejum relevante: não vence uma partida oficial desde o Carioca do ano passado, após campanha curta na Copa Rio, com um empate e uma derrota diante do Araruma, que resultaram em eliminação nas oitavas.

Provável escalação do Sampaio Corrêa-RJ: Zé Carlos; Ryan, Daniel, Lucas Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan Gama; Iacovelli, Elias e Octávio. Técnico: Alfredo Sampaio.

Botafogo - Momento e escalação

Ainda sem o elenco principal à disposição, o Botafogo segue utilizando majoritariamente jogadores da base neste início de Campeonato Carioca, sob o comando do técnico Rodrigo Bellão.

Mesmo com esse cenário, a equipe estreou de forma positiva: venceu a Portuguesa por 2 a 0 fora de casa, com gols de Caio Valle e Lucas Camilo, mostrando boa organização, intensidade e competitividade, mesmo com atletas que haviam atuado poucos dias antes pela Copinha.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

Confronto direto e estatísticas de Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

O histórico recente entre Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

  • 18/01/2025 – Sampaio Corrêa-RJ 2 x 1 Botafogo (Campeonato Carioca)
  • 17/03/2024 – Botafogo 2 x 1 Sampaio Corrêa-RJ (Campeonato Carioca)
  • 10/03/2024 – Sampaio Corrêa-RJ 1 x 2 Botafogo (Campeonato Carioca)
  • 27/01/2024 – Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa-RJ (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

  1. O Sampaio Corrêa-RJ vem de três derrotas, enquanto o Botafogo está há 11 jogos sem perder
  2. O Sampaio Corrêa-RJ sofreu gols em cinco partidas recentes, evidenciando fragilidade defensiva
  3. Todos os últimos seis de seis jogos do Sampaio Corrêa-RJ tiveram mais de 2.5 gols; no Botafogo, isso ocorreu em cinco de seis
  4. O mercado de ambas marcam se sustenta: Sampaio Corrêa-RJ registrou cinco das cinco, e o Botafogo cinco de seis
  5. O cenário disciplinar aponta intensidade: Sampaio Corrêa-RJ superou 4,5 cartões em cinco de sete, e o Botafogo em seis de seis

Comparação de Odds para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

CasaMais de 2,5 golsMenos de 2,5 gols

Betsson

1,75

1,98

Betano

1,78

1,97

Bet365

1,78

1,98

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

  1. Resultado: Botafogo vence (2,55 na Betsson)
  2. Mais de 2,5 gols (2,15 na Betsson)
  3. Ambas as equipes marcam (1,98 na Superbet)
  4. Mais de 4,5 cartões (1,78 na Betano)

