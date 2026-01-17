Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo pelo Campeonato Carioca. O duelo acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo (18/01/2026)

O Botafogo surge como favorito para o confronto pelo momento coletivo e pela consistência apresentada recentemente. A equipe chega com maior estabilidade competitiva, controle dos jogos e capacidade de impor ritmo mesmo fora de casa. Do outro lado, o Sampaio Corrêa-RJ atravessa um período de instabilidade, com dificuldades para sustentar desempenho ao longo das partidas e corrigir problemas defensivos recorrentes.

Além do aspecto técnico, o cenário psicológico também pesa. Enquanto o Botafogo entra em campo respaldado por uma sequência positiva, o Sampaio Corrêa-RJ tenta estancar uma série de resultados negativos, o que costuma impactar tomada de decisão, confiança e execução sob pressão. Esse contraste reforça o prognóstico de vitória alvinegra.

Estatísticas que sustentam o palpite:

O Sampaio Corrêa-RJ vem de três derrotas recentes

derrotas recentes O Botafogo está há 11 jogos sem perder

jogos sem perder A sequência invicta do Botafogo indica maior regularidade e menor margem para erros no confronto

Outros palpites para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

Os mercados de mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam se sustentam pela recorrência de jogos abertos envolvendo os dois times. O Sampaio Corrêa-RJ teve mais de 2,5 gols em todas as seis partidas recentes, além de ambas marcarem nas cinco, indicando fragilidade defensiva e jogos com ritmo elevado. Do lado do Botafogo, o cenário é semelhante: cinco de seis jogos com mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam em cinco de seis, reforçando a expectativa de placar movimentado.

Já o palpite de mais de 4,5 cartões encontra respaldo no padrão disciplinar recente das equipes. O Sampaio Corrêa-RJ ultrapassou essa linha em cinco de sete partidas, enquanto o Botafogo registrou mais de 4,5 cartões em todos os seis, cenário comum em confrontos com desequilíbrio técnico e necessidade de controle físico. A combinação aponta para um jogo intenso, com gols dos dois lados e alto número de infrações.

Análise e Forma dos Times

Sampaio Corrêa-RJ - Momento e escalação

Lanterna do Grupo A do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa iniciou a temporada de forma negativa. Na estreia, mesmo atuando em casa, a equipe foi derrotada pelo Nova Iguaçu por 3 a 1, evidenciando problemas defensivos e dificuldade para competir quando pressionada.

Com calendário reduzido, o clube chega ao estadual com pouco ritmo de jogo e acumula um jejum relevante: não vence uma partida oficial desde o Carioca do ano passado, após campanha curta na Copa Rio, com um empate e uma derrota diante do Araruma, que resultaram em eliminação nas oitavas.

Provável escalação do Sampaio Corrêa-RJ: Zé Carlos; Ryan, Daniel, Lucas Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan Gama; Iacovelli, Elias e Octávio. Técnico: Alfredo Sampaio.

Botafogo - Momento e escalação

Ainda sem o elenco principal à disposição, o Botafogo segue utilizando majoritariamente jogadores da base neste início de Campeonato Carioca, sob o comando do técnico Rodrigo Bellão.

Mesmo com esse cenário, a equipe estreou de forma positiva: venceu a Portuguesa por 2 a 0 fora de casa, com gols de Caio Valle e Lucas Camilo, mostrando boa organização, intensidade e competitividade, mesmo com atletas que haviam atuado poucos dias antes pela Copinha.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

Confronto direto e estatísticas de Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

O histórico recente entre Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

18/01/2025 – Sampaio Corrêa-RJ 2 x 1 Botafogo (Campeonato Carioca)

17/03/2024 – Botafogo 2 x 1 Sampaio Corrêa-RJ (Campeonato Carioca)

10/03/2024 – Sampaio Corrêa-RJ 1 x 2 Botafogo (Campeonato Carioca)

27/01/2024 – Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa-RJ (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

O Sampaio Corrêa-RJ vem de três derrotas, enquanto o Botafogo está há 11 jogos sem perder O Sampaio Corrêa-RJ sofreu gols em cinco partidas recentes, evidenciando fragilidade defensiva Todos os últimos seis de seis jogos do Sampaio Corrêa-RJ tiveram mais de 2.5 gols; no Botafogo, isso ocorreu em cinco de seis O mercado de ambas marcam se sustenta: Sampaio Corrêa-RJ registrou cinco das cinco, e o Botafogo cinco de seis O cenário disciplinar aponta intensidade: Sampaio Corrêa-RJ superou 4,5 cartões em cinco de sete, e o Botafogo em seis de seis

Comparação de Odds para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,75 1,98 Betano 1,78 1,97 Bet365 1,78 1,98

Resumo dos palpites do Lance! para Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo

Resultado: Botafogo vence (2,55 na Betsson) Mais de 2,5 gols (2,15 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,98 na Superbet) Mais de 4,5 cartões (1,78 na Betano)

