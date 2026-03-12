Organizada vai ao CT do Botafogo e cobra jogadores e dirigentes

Na tarde desta quinta-feira (12), diretores da Fúria Jovem, principal torcida organizada do Botafogo, foram ao CT Lonier para cobrança direta a jogadores e diretoria. O membros da uniformizada mostraram indignação com momento do clube após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores para o Barcelona-EQU. O pedido foi por virada de chave.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo tem Vitinho e Danilo em pré-lista da Seleção Brasileira

A conversa nas dependências do Centro de Treinamento, em Camorim, na Zona Oeste do Rio, contou com as presenças de Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva da SAF, Léo Coelho, diretor de futebol, e principais lideranças do elenco.

Representaram o elenco os laterais Marçal, Vitinho e Alex Telles, o volante Allan e o zagueiro Alexander Barboza. Em nota, a Fúria Jovem falou sobre o encontro.

continua após a publicidade

Protesto no CT do Botafogo (Foto: Reprodução)

Veja a nota da torcida organizada do Botafogo:

"Nesta quinta-feira, 12 de março, a diretoria da Fúria Jovem esteve presente no CT do Botafogo para cobrar não apenas os dirigentes, mas também os jogadores. No último protesto deixamos claro que o grupo tinha o nosso apoio, porém, diante dos últimos acontecimentos dentro do clube, voltamos para cumprir o nosso papel: cobrar postura, atitude e respeito pela camisa do Botafogo.

Independente de qualquer situação fora de campo, dentro das quatro linhas é obrigação dar a vida pelo clube. O Botafogo é grande demais para aceitar falta de entrega, além disso é com vitórias e desempenho que se reconstrói a confiança da torcida e se honra a história dessa camisa.

continua após a publicidade

Infelizmente fomos eliminados da Libertadores e que fique claro, não foi por falta de cobrança ou de presença da nossa torcida nesses últimos meses. Seguimos trabalhando nos bastidores, sempre defendendo e lutando pelo Botafogo.

Agora é momento de virar a chave e encarar os outros campeonatos com seriedade e compromisso.

Convocamos toda a torcida para estar presente e apoiar durante os 90 minutos, não por dirigentes ou jogadores, que passam, mas pelo Botafogo, que é eterno.

Porque no final de tudo, somos nós, os escolhidos, que permanecemos até o fim!", escreveu a torcida.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.