Botafogo terá mudança na escalação para estreia na Libertadores; veja

O atual campeão da América faz sua estreia na Libertadores nesta quarta-feira (2) contra a Universidad del Chile, em Santiago. Porém, depois de empatar sem gols com o Palmeiras pelo Brasileirão no final de semana, o Botafogo perdeu Savarino por suspeita de lesão e terá que fazer mudanças nos 11 inciais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Guia da Libertadores: Botafogo mira volta por cima em busca do bi

Além do atacante venezuelano, Renato Paiva também não poderá contar com o zagueiro Bastos. O jogador foi titular no amistoso contra o Novorizontino, mas no treino anterior à estreia no Campeonato Brasileiro, o defensor voltou a sentir dores e não foi relacionado. Dessa forma, é mais um que não viajou para o Chile.

Assim, Matheus Martins é a principal opção para assumir a vaga de Savarino, já que foi o escolhido para substituí-lo no duelo contra o Palmeiras neste domingo. O venezuelano jogou cerca de 70 minutos, mas sentiu a coxa depois de uma arrancada para chegar ao gol de Weverton. Em seguida, deu lugar ao camisa 11.

continua após a publicidade

A provável escalação do Alvinegro será: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore; Patrick de Paula, Marlon Freitas, Artur e Matheus Martins; Igor Jesus.

Como chega o Botafogo para a Libertadores 2025

O Glorioso começou a temporada aos trancos e barrancos. A equipe passou por uma reformulação no elenco e na comissão técnica. Foram mais de 16 saídas do elenco e dez novas contratações para 2025, além do novo treinador Renato Paiva.

continua após a publicidade

Com as mudanças e uma reapresentação tardia, o Alvinegro não conseguiu repetir o bom desempenho de 2024 e perdeu os três títulos disputados neste início de temporada: Supercopa, Campeonato Carioca e Recopa-Sul Americana.

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

O time comandado por Renato Paiva entra em campo no Estádio Nacional del Chile a partir das 21h30 (de Brasília) contra a Universidad del Chile. Em seguida, volta ao Rio de Janeiro para a segunda rodada do Brasileirão, contra o Juventude, no sábado (5).

Para acompanhar a classificação do Botafogo e dos demais times, acesse a tabela da Libertadores 2025 no Lance!