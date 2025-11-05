Botafogo tem retornos importantes no time titular contra o Vasco; veja escalação
Equipes se enfrentam no Nilton Santos em confronto direto por vaga na Libertadres 2026
O Botafogo está escalado para o clássico com o Vasco, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti conta com retornos importantes na relação.
Para o clássico em casa, o italiano conta com os retornos de Joaquín Correa e Savarino, ausências no empate com o Mirassol por problema muscular e virose, respectivamente. Ambos vão a campo no time titular. Marçal, outro recuperado também após lesão muscular, fica no banco como opção na lateral esquerda e zaga.
Davide abriu mão do sistema com três volantes utilizado no último compromisso e mudou a referência no ataque. Arthur Cabral volta ao time titular no lugar de Chris Ramos.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Santi Rodríguez; Joaquín Correa e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Vasco tem o seguinte 11 inicial: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO X VASCO - 32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ);
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Santi Rodríguez; Joaquín Correa e Arthur Cabral.
VASCO
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
