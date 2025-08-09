Botafogo tem muitas mudanças para duelo com o Fortaleza; veja escalação
Glorioso foi ao Castelão repleto de desfalques para encarar o Leão do Pici
O Botafogo está escalado para o duelo deste sábado (9), com o Fortaleza, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repleto de desfalques importantes, o técnico Davide Ancelotti tem dupla de zaga reserva e nova dupla de volantes.
Sem Kaio Pantaleão, lesionado, e Barboza, suspenso, o técnico italiano precisou improvisar Marçal. David Ricardo completa o setor, mas atuando pelo lado direito.
Ancelotti não terá o capitão Marlon Freitas, que cumpre protocolo de concussão após choque forte de cabeça no duelo com o Bragantino, pela Copa do Brasil. Danilo herdou a vaga e jogará ao lado de Newton. Allan está suspenso.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitiho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Fortaleza, comandado por Renato Paiva, ex-técnico do Glorioso, está escalado com: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA (Técnico Renato Paiva): Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.
BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti): John, Vitiho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
