O Botafogo está escalado para o duelo deste sábado (9), com o Fortaleza, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repleto de desfalques importantes, o técnico Davide Ancelotti tem dupla de zaga reserva e nova dupla de volantes.

Sem Kaio Pantaleão, lesionado, e Barboza, suspenso, o técnico italiano precisou improvisar Marçal. David Ricardo completa o setor, mas atuando pelo lado direito.

Ancelotti não terá o capitão Marlon Freitas, que cumpre protocolo de concussão após choque forte de cabeça no duelo com o Bragantino, pela Copa do Brasil. Danilo herdou a vaga e jogará ao lado de Newton. Allan está suspenso.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitiho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Fortaleza, comandado por Renato Paiva, ex-técnico do Glorioso, está escalado com: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico Renato Paiva): Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti): John, Vitiho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.