Botafogo tem mudanças para estreia no Brasileirão contra o Cruzeiro; veja time
Técnico Martín Anselmi mantém estrutura que tem 100% de aproveitamento sob seu comando
O Botafogo está escalado para a partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O técnico Martín Anselmi mantém a estrutura que venceu os dois jogos sob seu comando no Carioca.
➡️ John Textor e Thairo Arruda entram em conflito em meio à crise da SAF do Botafogo
Neto fica no time titular e Léo Linck vai para o banco. Na frente, Santi Rodríguez pegou vaga de Artur e jogará mais avançado com Arthur Cabral e Montoro.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral.
Martín Anselmi segue sem poder contar com os atacantes Joaquín Correa e Chris Ramos, ambos entregues ao departamento médico. Ainda não há previsão de retorno da dupla.
Do outro lado, o Cruzeiro, comandado por Tite, está escalado com: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.
✅Ficha técnica
BOTAFOGO X CRUZEIRO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
