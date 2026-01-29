menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo tem mudanças para estreia no Brasileirão contra o Cruzeiro; veja time

Técnico Martín Anselmi mantém estrutura que tem 100% de aproveitamento sob seu comando

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
20:39
Vestiário do Botafogo para o duelo com o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVestiário do Botafogo para o duelo com o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para a partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O técnico Martín Anselmi mantém a estrutura que venceu os dois jogos sob seu comando no Carioca.

continua após a publicidade

➡️ John Textor e Thairo Arruda entram em conflito em meio à crise da SAF do Botafogo

Neto fica no time titular e Léo Linck vai para o banco. Na frente, Santi Rodríguez pegou vaga de Artur e jogará mais avançado com Arthur Cabral e Montoro.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

Martín Anselmi segue sem poder contar com os atacantes Joaquín Correa e Chris Ramos, ambos entregues ao departamento médico. Ainda não há previsão de retorno da dupla.

Do outro lado, o Cruzeiro, comandado por Tite, está escalado com: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

continua após a publicidade
Estádio Nilton Santos recebe Botafogo x Cruzeiro (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Estádio Nilton Santos recebe Botafogo x Cruzeiro (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

➡️ Aposte na estreia do Fogão no Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

✅Ficha técnica
BOTAFOGO X CRUZEIRO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias