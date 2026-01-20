Botafogo tem leque amplo de bons valores da base para usar em 2026

O Botafogo não conseguiu dar sequência à bela campanha na Copinha, perdeu para o São Paulo por 3 a 1 e se despediu nas quartas de final. O saldo, no entanto, é muito positivo para alguns jovens, que chamaram atenção no torneio e se credenciam para novas oportunidades no time principal.

Um grupo que se desdobrou no início do ano para representar bem o Alvinegro, fazendo muitas viagens em um curto espaço de tempo para representar a equipe no Campeonato Carioca e avançar na competição de base. Fica o esforço, talento da geração e o ótimo trabalho de desenvolvimento do técnico Rodrigo Bellão.

Botafogo pode contar com joias do sub-20

Quando acionados no Carioca, o grupo do sub-20 foi bem. Vitória diante da Portuguesa pelo placar de 2 a 0 e atuação convincente memso com a derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Personalidade, vontade e estilo agressivo em campo fazem valer os holofotes voltados no início de 2026.

Martín Anselmi, técnico do grupo principal, ganhou peças para treinos no dia a dia do CT Lonier e como opções no banco para o recheado calendário da temporada. Em meio ao cenário conturbado da SAF com dificuldade no mercado e ano de investimento menor, as "Joias do Bairro" acenam com segurança.

Destacaram-se nos últimos jogos nomes como o lateral-direito Kadu, o zagueiro Danilo, o volante Marquinhos, os meias Caio Valle e Cauã Zappelini (este em recuperação após lesão na Copinha), e, principalmente, o atacante Kauan Toledo.

Rodrigo Bellão abraçando Kauan Toledo após gol do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

A SAF trata a transição dos jovens com muita cautela para não pular etapas, mas observa de muito perto o potencial do elenco comandado por Bellão, outro em alta pelos jogos em janeiro. O Botafogo deve, aos poucos, avançar na formação dos jovens e incorporá-los no trabalho da equipe de cima.

Como previsto no planejamento da diretoria em conjunto com a comissão técnica, a partir desta quarta-feira (21), contra o Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o time principal irá a campo. O trabalho de pré-temporada acontece no Lonier desde o dia 4, com nova ideia de estilo de jogo e intensidade sob o comando do argentino Martín Anselmi.

