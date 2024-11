O Botafogo encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida será um 'ensaio' do que as equipes podem esperar da final da Libertadores. Pelo campeonato nacional, o líder precisa vencer para manter a vantagem no topo da tabela. Para isso, Artur Jorge optou por força máxima.

continua após a publicidade

▶️ Consciência Negra: Jefferson vê John defender legado de goleiros negros no Botafogo

▶️ Atlético-MG x Botafogo: árbitro da final da Libertadores apitou Eurocopa; entenda

O Glorioso foi o clube brasileiro com mais convocados nesta Data Fifa, que se encerrou nesta terça-feira (19). Dos sete jogadores, apenas três não entraram em campo pelas suas seleções: Bastos, Almada e Alex Telles. O zagueiro pediu liberação da seleção angola para atuar na partida e será titular. Assim como o meia e o lateral que se apresentaram à comissão alvinegra nesta quarta.

O trio de ataque titular inteiro atuou nos dois compromissos da Data Fifa. Porém, apenas Igor Jesus e Savarino foram poupados entre os 11 iniciais. Luiz Henrique, que atuou poucos minutos pela Seleção Brasileira, é titular, e completa 50 jogos com a camisa alvinegra. Para a vaga de Jesus, Tiquinho Soares assume a posição. Enquanto Eduardo começa no lugar de Savarino.

continua após a publicidade

Com a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nove, a vantagem do Glorioso caiu para um ponto nesta rodada. Agora, a conquista dos três pontos em Minas se torna ainda mais importante para o clube carioca. Confira a escalação:

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique; Eduardo, Thiago Almada e Tiquinho Soares.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Botafogo

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte