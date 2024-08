Botafogo supera marca de R$ 320 milhões em contratações na temporada

John Textor, proprietário da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







02/08/2024

Com o anúncio de Matheus Martins, o Botafogo superou a marca de R$ 320 milhões em contratações na atual temporada. Com isso, 2024 se transforma no ano de maior investimento do clube carioca na história, superando 2022 e 2023 - somados.

Ao todo, o Glorioso adicionou 16 nomes ao elenco comando por Artur Jorge. Com destaque para o trio Luiz Henrique, Thiago Almada e Matheus Martins, que juntos totalizaram um investimento de R$ 267 milhões.

Veja o investimento do Botafogo em contratações em 2024

Thiago Almada (atacante): 22 milhões de dólares (R$ 120.6 milhões)

Luiz Henrique (atacante): 16 milhões de euros (R$ 85,9 milhões)

Matheus Martins (atacante): 10 milhões de euros (R$ 61,1 milhões)

Gregore (volante): 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões)

Savarino (atacante): 2,7 milhões de dólares (13,1 milhões)

Cuiabano (lateral-esquerdo): R$ 8 milhões

Lucas Halter (zagueiro): R$ 7 milhões

John (goleiro): 1,5 milhão de dólares (R$ 5,8 milhões)

Carlos Alberto (atacante): 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) - adquirido em definitivo

Newton (volante): R$ 1,2 milhão - adquirido em definitivo

Raul Steffens (goleiro): R$ 40 mil

Darmián Suarez, Emerson Urso, Óscar Romero, Pablo, Allan, Igor Jesus e Jeffinho chegaram sem custos ao Botafogo.

A conta considera apenas os valores fixos das transferências

Almada é a maior contratação da história do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Mais contratações à vista

O Botafogo segue ativo no mercado e pretende contratar mais dois reforços antes do término da janela de transferências. O clube possui negociações avançadas com com Georgios Vagiannidis, atleta do Panathinaikos, que chegaria ao Rio de Janeiro por aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões).

Ademais, o Glorioso busca um zagueiro no mercado para os confrontos eliminatórios pela Copa do Brasil, contra o Bahia, e Libertadores, contra o Palmeiras.