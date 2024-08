Conheça o lateral Georgios Vagiannidis, alvo do Botafogo

Botafogo tenta a contratação de Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após recusarem as duas primeiras ofertas, a diretoria do Botafogo enviou uma terceira proposta ao Panathinaikos, da Grécia, para contratar o lateral-direito Georgios Vagiannidis. O jogador é um pedido do técnico Artur Jorge, que conta com Damián Suarez, Mateo Ponte e Rafael, que se recupera de uma lesão, para a posição.

Ofertas recusadas

A primeira oferta foi de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões, na cotação atual); a segunda, de 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões). No entanto, a nova proposta não teve valores divulgados. Vale lembrar que Vagiannidis já acertou as bases salarias com o Botafogo.

Situação contratual

O clube grego, mesmo ciente de que pode perder o lateral no meio de 2025 - data em que se encerra o contrato do jogador com o clube -, não abre mão do defensor, pois o vê como peça chave do elenco. Porém, o desejo do atleta é de se juntar ao clube alvinegro nesta janela de transferências.

Informações gerais

Vagiannidis, de 22 anos, traz uma bagagem que poderá contribuir muito e de forma significativa para a defesa botafoguense. Revelado pelo Panathinaikos, ele tem passagens pelo time sub-20 da Inter de Milão e pelo Sint-Truiden, da Bélgica.

O jogador tem muita consistência defensiva e apoia bem o ataque. Além disso, o grego também pode atuar como extremo direito, fechando a linha de quatro do meio-campo.

Números na última temporada

Georgios Vagiannidis na temporada 23/24 pelo Panathinaikos:

36 jogos (24 titular)

1 gol

1 assistência

58 desarmes

18 interceptações

55% duelos ganhos

37 faltas cometidas

49 faltas sofridas

6 amarelos

Nota Sofascore 6.82

Vagiannidis atuou como titular em 24 oportunidades na temporada passada (Foto: AFP via Getty Images)

A intenção do Botafogo é qualificar e quantificar cada vez mais o seu plantel, visto que o time continua vivo nas três principais competições do ano (Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil).