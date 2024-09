Botafogo: reforço vindo do Lyon é regularizado no BID

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo teve mais um reforço regularizado nesta segunda-feira (2). O meio-campista Mohamed El Arouch apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e já pode atuar pelo Glorioso. O francês de 20 anos chega do Lyon e assina até 2026.

O jovem é formado nas categorias de base do OL, clube que pertence ao mesmo grupo do empresário John Textor, dono da SAF do Alvinegro. O norte-americano inclusive, foi um dos principais responsáveis pela negociação.

El Arouch era visto como um promessa nas categorias de base do clube francês, mas problemas físicos atrapalharam a transição do meia, que vê no futebol brasileiro uma oportunidade para readquirir ritmo de jogo.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro no início de agosto e já trabalhava com o restante do elenco comandado por Arthur Jorge. Meia de origem, ele pode atuar como segundo homem e pelo lado esquerdo do ataque.

Mohamed El Arouch, reforço do Botafogo, em ação pelo Lyon (Foto: Divulgação / Botafogo)