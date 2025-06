Botafogo recebe o Ceará para confirmar crescente antes do Mundial

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, em duelo atrasado válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Ceará. Para o Glorioso, vale a afirmação por uma arrancada, ingresso ao G-6 da competição e ganho de moral antes da viagem para a disputa do Mundial de Clubes.

Tendo superado um início de trabalho conturbado e com demora para padrão de jogo, o Glorioso tem um recorte recente que o motiva. Nos últimos dez jogos, são sete vitórias, duas derrotas e um empate nas três frentes - Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Caso vença o Vozão em casa, o Botafogo chegará aos 18 pontos na tabela de classificação e ocupará a sexta colocação, superando o Bahia no critério de saldo de gols. Para isso, é necessário fazer valer a diferença que seu estádio faz.

Botafogo pode ter dia de despedidas

Este será o último compromisso da equipe comandada por Renato Paiva antes da viagem rumo aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes da Fifa. É a chance de mais um passo em busca do futebol ideal na metade da temporada, mas podendo ser um ponto final no Rio para peças importantes.

Isso porque o Botafogo negocia as transferências de Jair, Cuiabano e Igor Jesus ao Nottingham Forest, da Inglaterra, clube que disputa a Premier League. Os ingleses querem contar com o trio logo após a competição intercontinental, de olho na próxima temporada europeia.

O confronto com o Vozão marcará a estreia do novo primeiro uniforme para a temporada 2025/2026. A peça é inspirada na década de 1990.