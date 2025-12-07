Assista a íntegra da entrevista de Davide Ancelotti após vitória do Botafogo
Botafogo bateu o Fortaleza por 4 a 2 neste domingo, no Nilton Santos
O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, concedeu entrevista no Nilton Santos após a vitória da equipe por 4 a 2 sobre o Fortaleza, resultado que deixou o alvinegro na 6ª colocação do Brasileirão. Veja como foi:
➡️Botafogo faz 4 a 2 no Nilton Santos e rebaixa o Fortaleza
Além do jogo e de um balanço na temporada, Davide Ancelotti falou que tem interesse em seguir no Botafogo no próximo ano. Ele tem contrato até o fim de 2026.
Neste domingo, o Botafogo fez um bom jogo diante do Fortaleza, que lutava contra o rebaixamento. O alvinegro saiu atrás no marcador, mas virou no início do segundo tempo. O tricolor cearense ainda empataria de pênalti, mas precisou se abrir na reta final, quando o time carioca buscou a vitória com dois gols a partir de escanteios.
