menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Assista a íntegra da entrevista de Davide Ancelotti após vitória do Botafogo

Botafogo bateu o Fortaleza por 4 a 2 neste domingo, no Nilton Santos

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
19:06
Atualizado há 2 minutos
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
imagem cameraDavide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, concedeu entrevista no Nilton Santos após a vitória da equipe por 4 a 2 sobre o Fortaleza, resultado que deixou o alvinegro na 6ª colocação do Brasileirão. Veja como foi:

continua após a publicidade

➡️Botafogo faz 4 a 2 no Nilton Santos e rebaixa o Fortaleza

Além do jogo e de um balanço na temporada, Davide Ancelotti falou que tem interesse em seguir no Botafogo no próximo ano. Ele tem contrato até o fim de 2026.

Neste domingo, o Botafogo fez um bom jogo diante do Fortaleza, que lutava contra o rebaixamento. O alvinegro saiu atrás no marcador, mas virou no início do segundo tempo. O tricolor cearense ainda empataria de pênalti, mas precisou se abrir na reta final, quando o time carioca buscou a vitória com dois gols a partir de escanteios.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias