Botafogo precisa vencer na Venezuela para não se complicar na Libertadores

Fora de casa, com desfalques importantes e pressionado pela tabela de classificação da Libertadores, o Botafogo enfrenta o Carabobo nesta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília) precisando vencer para não se complicar de vez na competição. Terceiro colocado no Grupo A, o alvinegro carioca está neste momento fora da zona de classificação às oitavas.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela da Libertadores

O time passou uma semana de relativa tranquilidade após vencer o clássico com o Fluminense, pelo Brasileirão, e golear o Capital-DF pela Copa do Brasil. Mas esse jogo trouxe desfalques importantes — Savarino e Barboza saíram machucados —, e a derrota para o Bahia no sábado (3) voltou a levantar questionamentos sobre o potencial do time. Por isso, se não vencer o lanterna Carabobo agora, o Botafogo pode ver novamente a crise se avizinhar.

Vencer os venezuelanos, contudo, vai demandar que o time supere também os desfalques. Barboza, Savarino e Matheus Martins se juntam aos já afastados por problemas médicos Bastos e Santi Rodriguez. E há ainda o cansaço pela sequência de jogos. Apesar disso, o técnico Renato Paiva procurou não lamentar.

continua após a publicidade

— É recuperar o que temos e viajar. Já tenho mais ou menos os 11 (que irão começar o jogo) na cabeça, porque tenho que projetar dois jogos em um. É recuperar alguns jogadores que vão começar jogando outra vez e contar com aqueles que não jogaram hoje (sábado) e podem entrar nos 11 — disse o treinador após a derrota por 1 a 0 para o Bahia.

Paiva não revelou o time que irá iniciar a partida, mas a tendência é de Patrick de Paula seja um a ganhar uma vaga entre os titulares. Foi ele, aliás, quem começou a construir a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre Carabobo no jogo de ida, no Nilton Santos.

continua após a publicidade

Botafogo encara lanterna da Libertadores

Lanterna do Grupo A com apenas um ponto e com poucas chances de avançar à próxima fase, o time venezuelano quer vencer a primeira na competição. Mas o técnico Diego Merino tratou logo de jogar a pressão sobre os brasileiros.

— A obrigação de vencer é do Botafogo. Eles sabem que se não vencerem vão se complicar em termos de classificação. Nós vamos tentar jogar com isso. Quando a bola rolar, eles vão tentar jogar sua partida, e nós vamos competir ao máximo. É um rival que tem suas capacidades. Eles são velozes e precisos e temos que buscar as maneiras de como defender essas situações e como equilibrar a partida — comentou o técnico do Carabobo.

Mastriani pode começar entre os 11 do Botafogo diante do Carabobo, pela Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

CARABOBO X BOTAFOGO

4ª RODADA – LIBERTADORES - GRUPO A

📆 Data e horário: Terça-feira, 6 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CARABOBO (Técnico: Diego Merino)

Bruera; Pernía, Rodríguez, Aponte e Guaramato; Pérez, Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortoleto.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Patrick de Paula; Artur, Mastriani e Igor Jesus.