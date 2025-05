Ficha do jogo CAR BOT 4ª Rodada Taça Libertadores da América Data e Hora Terça-feira, 6 de maio de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN) Árbitro Carlos Paul Benítez (PAR) Assistentes Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR) Var Franklin Congo (EQU) Onde assistir

Terceiro colocado no Grupo A, o Botafogo encara o Carabobo nesta terça-feira (6) precisando vencer para não correr o risco de se complicar de vez na Libertadores. A partida contra os venezuelanos, fora de casa, acontece a partir das 19h (de Brasília) e terá transmissão do Disney+ e ESPN 4.

Com apenas uma vitória na competição continental, e justamente diante do Carabobo, o Botafogo está fora da zona de classificação à próxima fase da Libertadores. A liderança do grupo é da Universidad de Chile, que tem 7 pontos e, na quarta, recebe o Estudiantes, vice-líder com 6.

Para a partida com os venezuelanos, o técnico Renato Paiva terá muitos problemas para resolver na escalação. Alexander Barboza, Savarino e Matheus Martins se lesionaram recentemente e estão fora. Eles se juntam a Bastos e Santi Rodríguez, entregues aos médicos há mais tempo.

O Botafogo chegou à Venezuela no domingo (4), e nessa segunda-feira faria a única atividade no país antes da partida.

Botafogo venceu o Carabobo na primeira partida entre os dois times (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Carabobo e Botafogo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

CARABOBO X BOTAFOGO

4ª RODADA – LIBERTADORES - GRUPO A

📆 Data e horário: Terça-feira, 6 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CARABOBO (Técnico: Diego Merino)

Bruera; Pernía, Rodríguez, Aponte e Guaramato; Pérez, Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortoleto.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Patrick de Paula; Artur, Mastriani e Igor Jesus.