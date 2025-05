Botafogo tem mais derrotas em 2025 do que no ano passado inteiro

O Botafogo já perdeu mais jogos esse ano do que na temporada passada inteira. Menos de seis meses após a conquista da Libertadores, o clube conheceu a 14ª derrota na temporada diante do Bahia, no último sábado (3), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, o Glorioso soma 25 jogos disputados, com oito vitórias, três empates e 14 derrotas, até o momento. Em 2024, o desempenho da equipe foi de 43 triunfos, 19 empates e 13 revés.

A equipe do técnico Renato Paiva acumula altos e baixos na temporada, e foi superada por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, com gol de Cauly. O Alvinegro soma oitos pontos no Brasileirão e ocupa a 11ª posição.

O Botafogo iniciou as temporadas de 2024 e 2025 com equipes alternativas. O técnico Tiago Nunes iniciou os trabalhos no ano passado, mas acabou demitido ainda nos meses iniciais. O interino, Fábio Matias, assumiu até a chegada de Artur Jorge. Na atual temporada, o time foi comandado por Carlos Leiria e Cláudio Caçapa, até a contratação do português Renato Paiva.

Botafogo acumula 14 derrotas na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Derrotas em 2024

Boavista 1 x 0 Botafogo (Carioca) Flamengo 1 x 0 Botafogo (Carioca) Botafogo 2 x 4 Vasco (Carioca) Botafogo 1 x 3 Junior Barranquilla (Libertadores) LDU 1 x 0 Botafogo (Libertadores) Cruzeiro 3 x 2 Botafogo (Brasileirão) Botafogo 1 x 2 Bahia (Brasileirão) Criciúma 2 x 1 Botafogo (Brasileirão) Botafogo 0 x 3 Cruzeiro (Brasileirão) Bahia 1 x 0 Botafogo (Copa do Brasil) Juventude 3 x 2 Botafogo (Brasileirão) Peñarol 3 x 1 Botafogo (Libertadores) Botafogo 0 x 3 Pachuca (Mundial de Clubes)

Derrotas em 2025