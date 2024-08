Botafogo precisa de feito inédito para seguir vivo na Copa do Brasil

Artur Jorge comanda treino pelo Botafogo. (Foto: Vitor Silva/BFR)







07/08/2024

Líder do Brasileirão, o Botafogo tem um compromisso importante pela Copa do Brasil nesta quarta (7). Após empatar por 1 a 1 no Nilton Santos, na semana passada, o time de Artur Jorge vai à Arena Fonte Nova em busca da classificação, mas terá que quebrar um tabu histórico para isso: na competição, o Botafogo jamais passou de fase quando empatou o jogo de ida como mandante.

O empate com gols de Carlos Alberto e Cauly representou a sexta vez que o Alvinegro igualou placares no confronto de ida, em casa, pela Copa do Brasil. Em todas as outras cinco anteriores, o time foi eliminado como visitante. Confira:

Botafogo na Copa do Brasil

1996: Botafogo x Paraná

Na ocasião, o Glorioso empatou as duas partidas por 0 a 0, tanto no Caio Martins como na Vila Capanema. No jogo de volta, a decisão foi para os pênaltis e o time carioca perdeu por 4 a 2, com brilho do goleiro adversário, Régis.

2011: Botafogo x Avaí

Nas oitavas de final da competição, o Botafogo foi eliminado pelo Avaí após dois empates. No Nilton Santos, um jogo com primeiro tempo elétrico que terminou em 2 a 2; já na volta, na Ressacada, Loco Abreu ia garantindo a classificação até os 42 minutos do segundo tempo, quando William marcou e eliminou o Alvinegro por conta do gol qualificado.

2013: Botafogo x Flamengo

Dois anos depois foi a vez de um rival se aproveitar da escrita, o Flamengo. Com o Nilton Santos indisponível, ambos os jogos das quartas de final foram disputados no Maracanã. Após empate por 1 a 1, com gols de Edilson e André Santos, o Glorioso foi atropelado pelo Rubro-Negro: 4 a 0, com direito a hat-trick de Hernane Brocador.

2017: Botafogo x Flamengo

Pela semifinal da edição, os times empataram sem gols no Nilton Santos, mas o Botafogo saiu eliminado do confronto após perder o jogo de volta por 1 a 0, no Maracanã. O gol salvador do Fla foi marcado por Diego, após jogada fantástica de Berrío.

2019: Botafogo x Juventude

Nestes moldes, a eliminação mais recente. Com gol de Erik, de pênalti, o Botafogo forçou o empate no Nilton Santos, mas no Alfredo Jaconi, o time de Zé Ricardo foi derrotado por 2 a 1, com gol de Dalberto nos minutos finais.

Apesar do retrospecto negativo, o Botafogo chega em bom momento para a partida: o time tem apenas uma derrota nos últimos onze jogos e lidera o Campeonato Brasileiro, com 43 pontos somados.