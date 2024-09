Botafogo precisa de feito inédito contra o São Paulo para avançar na Libertadores

Botafogo e São Paulo se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo terá de superar tabu histórico diante do São Paulo nesta quarta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Após empate em 0 a 0 na partida de ida, no Nilton Santos, o Glorioso precisa de uma vitória no Morumbis para garantir a classificação sem a necessidade de pênaltis. No entanto, o Alvinegro Carioca jamais venceu o Soberano em competições internacionais.

Jogos entre Botafogo e São Paulo em competições internacionais

O retrospecto desfavorável do Botafogo vem desde 1994, quando os times se enfrentaram pela Recopa Sul-Americana. Na ocasião, o Tricolor era o atual campeão da Libertadores, enquanto o Fogão havia vencido a Mercosul no ano anterior. Em jogo único, realizado em Kobe, no Japão, o São Paulo levou a melhor por 3 a 1 e garantiu o título.

Dois anos depois, os clubes voltaram a se encontrar em uma competição internacional, na primeira e única edição da Copa Master Conmebol. O torneio de 1996 reuniu os quatro últimos campeões da Copa Conmebol. Além de Glorioso e Soberano, participaram Atlético-MG e Rosario Central, da Argentina. Pelas semifinais, o São Paulo goleou o Botafogo por 7 a 3 Estádio José Fragelli, em Cuiabá (MT), e avançou à decisão.

O terceiro e último confronto entre Botafogo e São Paulo em competições internacionais foi na última semana, quando as equipes empataram em 0 a 0. Agora, quem vencer a partida desta quarta-feira (25) no Morumbis garante vaga nas semifinais da Libertadores. Em caso novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Botafogo enfrenta o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

