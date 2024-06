Botafogo enfrenta o Corinthians neste sábado (1º) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo vai até a Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians na volta do Brasileirão após a tragédia no Rio Grande do Sul. Por lá, o Alvinegro tem um tabu histórico de 10 anos cravados.

Coincidentemente, no dia 1º de junho de 2014, o Botafogo jogou contra o Corinthians pela primeira vez na Arena Corinthians, que hoje se chama Neo Química Arena. De lá para cá, o Alvinegro nunca mais venceu o Timão no estádio.

Ao todo foram oito partidas com seis derrotas do Botafogo e dois empates entre as equipes. Vale lembrar que a última vitória alvinegra sobre o Corinthians, em São Paulo, foi em 2012, por 3 a 1, na 7ª rodada do Brasileirão. Contudo, o confronto foi no Pacaembu.

⚽ CONFIRA O RETROSPECTO ENTRE BOTAFOGO E CORINTHIANS NA NEO QUÍMICA ARENA:

- Corinthians 1 x 0 Botafogo, 24ª rodada do Brasileirão de 2023

- Corinthians 1 x 0 Botafogo, 20ª rodada do Brasileirão de 2022

- Corinthians 2 x 2 Botafogo, 8ª rodada do Brasileirão de 2020

- Corinthians 2 x 0 Botafogo, 15ª rodada do Brasileirão de 2019

- Corinthians 2 x 0 Botafogo, 13ª rodada do Brasileirão de 2018

- Corinthians 1 x 0 Botafogo, 11ª rodada do Brasileirão de 2017

- Corinthians 3 x 1 Botafogo, 9ª rodada do Brasileirão de 2016

- Corinthians 1 x 1 Botafogo, 9ª rodada do Brasileirão de 2014

Botafogo pode retomar a liderança contra o Corinthians (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (1º). A bola rola às 21h, na Neo Química Arena.