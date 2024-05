Veja classificados, potes e data do sorteio das oitavas da Libertadores

Sorteio será realizado na próxima segunda-feira (2) (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 10:35 • São Paulo (SP)

A Copa Libertadores já tem 15 dos 16 clubes classificados às oitavas de final. O sorteio dos duelos será realizado na próxima segunda-feira (2), a partir das 13h (de Brasília).

O último classificado ao mata-mata da competição continental sai do grupo C. Em razão das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, o Grêmio teve duas partidas da fase de grupos adiadas. Esses confrontos serão disputados no dia 4 de junho, contra o Huachipato, no Chile, e dia 8 do mesmo mês, diente do Estudiantes, no Couto Pereira.

As outras seis equipes brasileiras que disputaram a Libertadores avançaram de fase. Fluminense, São Paulo, Fluminense e Atlético-MG garantiram a primeira colocação de suas respectivas chaves. Botafogo e Flamengo, por sua vez, avançaram na segunda colocação.

Fluminense é o atual campeão da Copa Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

CONFIRA OS POTES

As equipes classificadas para as oitavas de final foram divididas em dois potes. Times do primeiro grupo enfrentam os do segundo, sem qualquer tipo de restrição no sorteio. Equipes do pote 1 decidem a vaga em casa.

POTE 1: Fluminense, São Paulo, primeiro do grupo C (sem definição), Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG e River Plate.

POTE 2: Colo-Colo, Talleres, segundo do grupo C (sem definição), Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional.