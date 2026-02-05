Mais um problema para o já curto elenco do Botafogo comandado pelo técnico Martín Anselmi. Nos primeiros minutos do duelo com o Grêmio, na noite da última quarta-feira (4), o meia-atacante Santi Rodríguez sentiu problema no joelho direito e precisou deixar o gramado, ligando o alerta da comissão técnica para a sequência.

continua após a publicidade

➡️ Grêmio vira com segundo tempo espetacular e bate o Botafogo em jogaço na Arena

➡️ Anselmi analisa derrota do Botafogo e aguarda 'boas notícias' para o elenco

Santi Rodríguez foi substituído aos 18 minutos do primeiro tempo pelo atacante Artur. O uruguaio chegou a receber atendimento fora do gramado da Arena, voltou para tentar continuar, mas desabou após giro sobre a marcação do Tricolor.

O uruguaio levou a pior em dividida limpa com o zagueiro Wagner Leonardo. Ele acusou dores no joelho direito após o choque, em seguida, foi retirado de maca. O jogador passará por exames de imagem no retorno ao Rio de Janeiro e deve ser desfalque para o clássico com o Vasco, no domingo (7), pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Martín Anselmi tenta implementar nova ideia no Botafogo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)

Botafogo com elenco curto

Santi é o quarto lesionado no começo do ano. Antes mesmo da estreia, Martín Anselmi perdeu os atacantes Tucu Correa e Chris Ramos, reduzindo então o leque de opções do ataque.

Após a derrota para o Fluminense, foi o lateral-esquerdo/zagueiro Marçal quem passou a preocupar. O jogador deixou o Nilton Santos com a perna direita imobilizada e os exames apontaram lesão do ligamento medial colateral do joelho direito, com nova bateria de exames de imagem prevista para três semanas.

continua após a publicidade

O Botafogo tem sequência importante de jogos. Depois do Vasco, irá enfrentar novamente o Fluminense, desta vez pela terceira rodada do Brasileirão, na quinta-feira (12), e depois viajará para a Bolívia, onde irá enfrentar o Nacional de Potosí a cerca de 4.000 metros de altitude. O elenco ainda não conta com os recém-contratados devido ao transfer ban pela dívida com o Atlanta United referente à compra de Thiago Almada.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

🤑 Aposte nos jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.