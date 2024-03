Botafogo negocia com campeão do mundo pela Argentina

Messi e Almada celebram gol em amistoso da Argentina (Foto: Juan Mabromata / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 09:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo negocia a contratação de Thiago Almada, campeão do mundo com a Argentina e atualmente no Atlanta United, da MLS. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, na noite de quarta-feira (6), John Textor, confirmou o interesse no meio-campista e explicou a situação. Antes da partida, o dono da SAF alvinegra já havia revelado que o clube havia feito proposta de 20 milhões de euros por um jogador.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Eu respeito o clube onde ele joga. Você não vai em um clube e tira um jogador na primeira semana da temporada. Ele foi eleito o melhor jogador do ano na MLS. Então quando você fala de jogador desse nível, você fala com o clube. Felizmente nós não temos que ir a empresários. Essa é a relação que temos nos Estados Unidos. Eles sabem que a gente gosta dele. Quando eles estiverem prontos para vendê-lo, estaremos prontos para conversar - disse Textor.

- É como o Luiz Henrique. Em dois anos esses caras estarão na Europa valendo de 40 a 60 milhões de dólares. Nós gostamos do Almada, temos interesse, não apresentamos proposta escrita, mas deixamos claro nosso interesse. Eles também o amam, assim como a torcida do Atlanta. Então ele deve permanecer no Atlanta até eles estarem prontos para negociar – completou.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada tem contrato com o Atlanta United até 2026. O meio-campista de 22 anos é, até hoje, a contratação mais cara da história do futebol dos Estados Unidos, comprado por 16 milhões de dólares em 2022. Além do Botafogo, clubes europeus também observam o jogador.

Thiago Almada, alvo do Botafogo, abraça o companheiro de Argentina Lionel Messi (Foto: Megan Briggs / AFP)

➡️ Quais clubes brasileiros mais gastaram na janela de transferências? Veja ranking

Aos 21 anos, Almada foi campeão do mundo com a Argentina no Qatar. O jovem foi convocado para a Copa após o corte de Joaquím Correa e entrou em campo nos minutos finais da partida contra a Polônia, ainda na fase de grupos. Neste ano, o meia-atacante foi artilheiro do Pré-Olímpico pela Albiceleste.