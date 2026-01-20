AO VIVO: assista à apresentação de Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo
Argentino ex-Porto assinou com a SAF até o fim de 2027
O Botafogo apresenta nesta terça-feira (20), em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o argentino Martín Anselmi como novo técnico com contrato até o fim de 2027. Veja ao vivo a entrevista do novo comandante do Glorioso:
Martín Anselmi está no Brasil desde o dia 3 de janeiro e comanda o elenco desde o dia 4, no CT Lonier, em pré-temporada. Ele fará sua estreia nesta quarta-feira (21), contra o Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, jogo que também marca a primeira exibição do plantel principal no ano.
O argentino de 40 anos estava livre no mercado desde o meio de 2025, quando deixou o FC Porto após a campanha no Mundial de Clubes da Fifa. Ele já havia sido procurado por John Textor no início de 2025, mas, na época, acabou deixando o Cruz Azul, do México, rumo ao Porto.
O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.
Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.
A negociação com o Botafogo foi a mais rápida da SAF por um treinador. O Botafogo rescindiu com Davide Ancelotti após discordâncias sobre a continuidade do preparador físico Luca Guerra, foi ao mercado, ouviu "não" de Rafael Guanaes, do Mirassol, e partiu para tratativas com Martín. Ele assinou contrato com validade até o fim de 2027.
