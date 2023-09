No duelo contra os corintianos, a situação foi semelhante. Tiquinho Soares chegou a ir bem em disputas aéreas, só que não conseguiu acertar os passes com naturalidade. Diante da pouca inspiração de Eduardo, o camisa 9 invariavelmente teve de tentar articular jogadas, mas não foi bem sucedido. Com isso, pouco chutou a gol. As conclusões do Glorioso vieram com Júnior Santos e Cuesta.