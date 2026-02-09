Botafogo tem cinco reforços para regularizar nesta semana; veja nomes

Com o fim do transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada, o Botafogo, depois de mais de 30 dias, poderá registrar suas contratações para a temporada de 2026. Até o momento, cinco jogadores aguardam regularização para terem condições de irem a campo com Martín Anselmi.

O Botafogo corre para regularizar os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo colombiano Jhoan Hernández, o meia Wallace Davi e o atacante uruguaio Lucas Villalba.

Lucas Villalba é um dos reforços do Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

A tendência é que, já na segunda-feira (9), o a diretoria alvinegra dê entrada nas documentações para poder contar com os novos reforços no clássico com o Fluminense, que será disputado na quinta (12), às 19h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube tem até a sexta-feira (13) para enviar a lista de inscritos na Libertadores. O Glorioso irá enfrentar o Nacional Potosí-BOL nos dias 18 e 25 e, caso avance, Barcelona-EQU ou Argentinos Juniors-ARG.

Botafogo se livra do transfer ban

O Botafogo estava punido desde o dia 31 de dezembro de 2025, quando, após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a Fifa deu sentença ganha e sem recurso para o Atlanta United. O clube estadunidense, ao todo, cobrava 30 milhões de dólares envolvendo valor de venda, metas e percentual de revenda de Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid.

Conforme apurou o Lance!, a verba entrou nos cofres da SAF na última quinta-feira (5) e, após os trâmites, na manhã desta sexta, o pagamento foi compensado. O nome do clube já não consta mais no site da Fifa sobre as punições — o Botafogo tinha sido impossibilitado de registrar atletas por três janelas de transferências.

