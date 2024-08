Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 14:08 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/08/2024 - 15:12

O Botafogo identificou o torcedor que apareceu em imagens fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras no jogo de quarta-feira (14), no estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. Trata-se de Vinícius Ramos, morador de Maricá e funcionário da Prefeitura da cidade da Região Metropolitana do Rio.

Botafogo baniu torcedor flagrado fazendo gestos racistas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em nota, o Botafogo afirmou que o torcedor será banido do Estádio Nilton Santos. O clube disse também que "não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade".

🗒️ CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO:

"Não será apenas uma Nota Oficial protocolar de repúdio e com frases enérgicas de ações futuras contra atos racistas. O "torcedor" que não representa os milhões que constituem o Botafogo foi identificado na manhã desta quinta (15) e será banido do Estádio Nilton Santos. A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis. Racismo é crime -- e um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros Clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito. Juntos, faremos o Botafogo e o Futebol um exemplo de respeito e igualdade."

O torcedor do Botafogo era funcionário da Secretaria de Ciência e Tecnologia e foi demitido pela Prefeitura. Em nota, o prefeito Fabiano Horta, que também é botafoguense, condenou os casos de racismo no futebol.

🗒️ CONFIRA A NOTA DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA:

"A Prefeitura de Maricá demitiu o torcedor envolvido em atos racistas no jogo entre Botafogo e Palmeiras, quarta-feira (14/08), no estádio Nilton Santos. Vinícius Ramos foi exonerado da função que ocupava na Secretaria de Ciência e Tecnologia. O prefeito Fabiano Horta, botafoguense, condenou com veemência os sucessivos casos de racismo no futebol: “O racismo é um crime que fere o ser humano em sua dignidade, e a nossa gestão não tolera qualquer forma de preconceito”. A Prefeitura já informou ao clube e às autoridades policiais."