Planejamento do Palmeiras para clássico e Libertadores

Abel Ferreira terá escalação diferente para o clássico (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 12:55 • São Paulo

O Palmeiras de Abel Ferreira enfrentou o Botafogo nesta última quarta-feira (14) pelas oitavas de final da Libertadores e perdeu a partida por 2x1. O Verdão têm uma semana para se recuperar do confronto, mas enfrenta o São Paulo este domingo (18), às 16h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em meio a desfalques, Abel Ferreira deve encontrar o equilíbrio entre poupar alguns jogadores para o Choque Rei, preservando as condições físicas dos jogadores, e ainda assim, entrar de maneira ofensiva e garantir a vitória para manter a posição na tabela do campeonato.

Durante a entrevista coletiva da última quarta, ele se limitou a dizer que irá analisar os que estarão com mais condições para atuar. Abel Ferreira têm opções no banco e vem distribuindo os jogadores durante os últimos confrontos. O rodízio em suas escalações pode vir a acontecer durante o clássico e o jogo de volta.

Palmeiras enfrenta o Botafogo pelas oitavas da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Retornando de lesão, Estevão voltou a entrar em campo contra o Botafogo durante o segundo tempo, após ficar dois jogos sem atuar, e demostrou já estar em condições de retornar aos gramados como titular.

Felipe Anderson e Zé Rafael também estão voltando e podem ser utilizados no domingo para adquirirem a melhor forma física. Mayke, com dores na panturrilha direita, ainda é incerteza no elenco.

Luighi foi destaque contra o Flamengo mas não entrou em campo contra o Botafogo. Ele pode ser opção no banco do técnico palmeirense para os próximos confrontos. O clássico será uma oportunidade para o jovem atacante pegar mais ritmo de jogo com o restante do elenco.