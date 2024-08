Jornalista da Globo cita trunfo do Palmeiras para jogo de volta contra o Botafogo

Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Botafogo na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Botafogo e volta para São Paulo com desvantagem nas oitavas de final da Libertadores. Comentarista da Globo, Carlos Eduardo Mansur criticou o baixo poder ofensivo da equipe de Abel Ferreira, mas afirmou que Estevão pode ser um "fator" para o duelo decisivo no Allianz Parque.

- O torcedor do Botafogo celebra o 2 a 1, mas celebra com um pé atrás com a memória de que o Palmeiras em mata-mata consegue ser muito forte no Allianz Parque. Mas se a gente analisar o "jogo jogado", faz tempo que o Palmeiras deve uma sequência de atuações de melhor nível - começou o comentarista.

- Talvez o grande fator novo, que possa ser acrescentado a esse mata-mata e que, eventualmente, venha equilibrar as coisas, é o fator Estevão no segundo tempo. Se o Palmeiras produziu alguma coisa no segundo tempo, foi com o Estevão. Ofensivamente, a produção do Palmeiras foi muito modesta - completou.

O Botafogo abriu o placar com Luiz Henrique, o Palmeiras empatou com Maurício, mas o Alvinegro fez o segundo gol ainda na etapa inicial, com Igor Jesus. O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores ocorre na próxima quarta-feira (21).