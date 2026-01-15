Botafogo está escalado para estreia no Carioca contra a Portuguesa-RJ; veja time
Glorioso vai a campo com equipe formada majoritariamente por jovens da base
O Botafogo está escalado para a estreia em 2026, nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso vai a campo com equipe formada majoritariamente por jovens da base e comandada por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20.
Ficam à disposição de Bellão seis nomes do grupo principal, como Mateo Ponte, Newton, Matheus Martins, Jordan Barrera, Cristhian Loor e Raul. Desses, apenas Raul será titular.
O Botafogo vai a campo contra a Portuguesa-RJ com: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Caio Valle; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque.
Do outro lado, a Lusa, do técnico Alex Nascif, fará seu segundo jogo na temporada. Isso porque o time teve o jogo contra o Flamengo, válido pela quinta rodada, antecipado para o último domingo e disputado em Volta Redonda. A equipe da Ilha do Governador sofreu o empate nos últimos minutos e ficou no 1 a 1.
A Portuguesa-RJ está escalada com: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Rhuan e Léo Muchacho.
✅Ficha técnica
PORTUGUESA-RJ X BOTAFOGO
1ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso Brasileiro
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽ ESCALAÇÕES
PORTUGUESA-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Rhuan e Léo Muchacho. Técnico: Alex Nascif.
BOTAFOGO: Raul; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos e Caio Valle; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.
