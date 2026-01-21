Botafogo está escalado para duelo com o Volta Redonda; veja novo esquema
Elenco principal fará sua primeira partida em 2026
O Botafogo está escalado para o duelo desta quarta-feira (21), às 19h, no Nilton Santos, com o Volta Redonda, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Será o primeiro compromisso do grupo principal no ano e a estreia do técnico Martín Anselmi.
Para a partida em casa, o Botafogo vai a campo com um novo sistema. A linha de três defensores foi confirmada e com dobradinha do lado direito. Vitinho e Mateo Ponte jogam juntos, com Barboza e Newton fechando o setor.
Com isso, o Glorioso está escalado com: Léo Linck, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.
Peças importantes no ataque em 2025, Chris Ramos e Tucu Correa, lesionados, ficam fora até mesmo do banco de reservas.
Do outro lado, o Voltaço, do técnico Rodrigo Santana, vai a campo com: Felipe Avelino, Wellington Silva, Rafael Augusto, Bruno Barra e Lucas Adell; Dener, PK e MV; Wagninho, Marquinhos e Ygor Catatau
A equipe do Sul do Estado do Rio de Janeiro chega embalada para o confronto após duas vitórias, sendo a última por 3 a 0 sobre os jovens da base do Flamengo.
✅Ficha técnica
BOTAFOGO X VOLTA REDONDA
3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte
📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
VOLTA REDONDA: Felipe Avelino, Wellington Silva, Rafael Augusto, Bruno Barra e Lucas Adell; Dener, PK e MV; Wagninho, Marquinhos e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.
