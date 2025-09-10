Botafogo esgota ingressos pela primeira vez no ano e planeja grande festa

O Botafogo contará com uma força especial para a decisão pela Copa do Brasil, com o Vasco, valendo vaga na semifinal. Pela primeira vez na temporada, o Estádio Nilton Santos teve toda a carga de ingressos vendida e a expectativa é de maior público do ano para o jogo de mata-mata.

A maior marca do ano foi no duelo com LDU, pela ida das oitavas de final da Libertadores, com 37.131 torcedores. Os dois outros jogos com grandes registros de público foram contra Universidad de Chile (36.342, também na Libertadores) e Cruzeiro (35.126, no Brasileirão).

Do outro lado, a torcida do Vasco também fará bonito. Em menos de uma hora, todos os cerca de 2 mil bilhetes foram adquiridos pelos cruz-maltinos. O cenário se repete, já que na ida, no empate em 1 a 1, em São Januário, a carga foi 100% comprada.

Botafogo promoverá ações

Para criar um clima mais agradável e de linda festa, o Botafogo organiza ações nos setores do estádio. No pré-jogo e intervalo do setor leste inferior, haverá atração musical com um grupo de pagode, que já se apresenta nos arredores do Nilton Santos.

Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Nas arquibancadas, além do tradicional copo oficial do jogo, ficam os olhares para mais um espetáculo da torcida alvinegra, que tem chamado atenção neste quesito. Sai de cena o mosaico, dando lugar a centenas de bandeiras e fumaça.

A expectativa é de mais de 40 mil torcedores no Estádio Nilton Santos para a decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil. Quem passar do confronto irá enfrentar Fluminense ou Bahia.

