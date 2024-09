Botafogo entende que não há atraso em pagamento de multa de Artur Jorge

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do que foi dito em Portugal, o Botafogo afirmou, na tarde desta terça-feira (17), que não há nenhum tipo de atraso no pagamento da multa rescisória de Artur Jorge com o Braga. De acordo com a ESPN, o Glorioso fechou um acordo com os portugueses em que os valores de R$ 5,2 milhões poderiam ser um "crédito" dentro do clube.

A diretoria do Botafogo listou jogadores como forma de abater a dívida, mas o Braga não demonstrou interesse nos atletas. Agora, o Glorioso entende que tem até outubro para realizar o pagamento.

O Braga ameaçou, em julho, ir até a FIFA para cobrar, mas o assunto foi resolvido. No total, segundo o clube português, a multa rescisória de Artur Jorge era de € 2 milhões (R$ 10,9 milhões à época).