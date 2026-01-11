Botafogo encaminha empréstimos de Yarlen e Matías Segovia ao América-MG
Jovens assinarão contrato de empréstimo até o fim da temporada
O Botafogo encaminhou os empréstimos os empréstimos dos atacantes Matías Segovia e Yarlen ao América-MG, para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Os jogadores retornam da Europa e não terão oportunidades no Glorioso na temporada.
Matías Segóvia, o "Segovinha", foi contratado pelo Botafogo no início de 2023 e chegou a ter momentos de destaque no início do projeto da SAF. O jogador, de 23 anos, chegou a vestir a camisa 10 do Glorioso, mas perdeu espaço.
Posteriormente, o paraguaio revelado pelo Guaraní acabou emprestado para o Molenbeek, da Bélgica, e ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Após a passagem na Ásia, retornou ao clube belga, agora chamado de RWDM Brussels, que faz parte da rede de John Textor na Eagle Football.
Já o jovem Yarlen é cria das categorias de base do Glorioso. O jogador de 19 anos estreou no time principal na mágica temporada de 2024, chamou atenção pela velocidade e qualidade na finalização, mas também não conseguiu espaço. Ele estava no Tondela, de Portugal, também por empréstimo.
Botafogo no mercado
Até agora, a SAF de John Textor acertou as chegadas do zagueiro Ythallo e do atacante Lucas Villalba para incrementar o elenco de olho na temporada de 2026. Riquelme Felipe, zagueiro, e Jhoan Hernández, lateral-esquerdo, também chegaram, mas inicialmente para o sub-20 — o segundo é bem avaliado e deve subir rapidamente para o time principal.
