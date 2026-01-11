Botafogo encaminha contratação do lateral-esquerdo Jhoan Hernández

O Botafogo encaminhou a contratação do jovem lateral-esquerdo Jhoan Hernández, de 19 anos, do Millonarios, da Colômbia. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra.

Conforme apurou a reportagem do Lance!, Jhoan Hernández chega ao Glorioso inicialmente para o elenco sub-20, mas com grandes chances de ser incorporado ao grupo principal rapidamente. O jovem acumula convocações para as seleções de base da Colômbia e soma 22 jogos pela equipe principal do Millonarios.

O Botafogo mira no mercado de transferências uma peça que atue no lado esquerdo do gramado, para aumentar o leque de opções do técnico argentino Martín Anselmi, recém-chegado ao clube. Jhoan se encaixou no perfil desejado nas buscas do departamento de análise de mercado da SAF.

Atualmente, a avaliação é de que o Botafogo tem apenas Alex Telles para ser aproveitado na posição ao longo do ano. O experiente Fernando Marçal, que atuou no segundo semestre de 2025 mais recuado, deve continuar sendo aproveitado por Anselmi na primeira linha — vale lembrar que o Alvinegro perdeu Cuiabano, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Botafogo no início de 2026

Até agora, a SAF de John Textor acertou as chegadas do zagueiro Ythallo e do atacante Lucas Villalba para incrementar o elenco de olho na temporada de 2026. Outro contratado foi Riquelme Felipe, mas para o time sub-20.

O Botafogo mantém conversas para contar com o volante argentino Cristian Medina, do Estudiantes, e busca mais um zagueiro para o plantel. Enquanto isso, a diretoria tenta resolver o imbróglio com Atlanta United e MLS para cair a punição de transfer ban da Fifa, referente à dívida pela compra de Thiago Almada.